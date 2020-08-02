فن ومشاهير

كندة علوش تكشف سبب زيادة وزنها هي وزوجها الفنان عمرو يوسف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة السورية كندة علوش، عن زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، وكشفت العديد من أسرارهما الشخصية.

كندة وصفت خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي ام سي، زوجها بأنه إيجابي للغاية سواء فغى المنزل أو العمل، مضيفة: " أنا وهو بنحب الأكل جدآ وطوال الوقت أنا في المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".

682af928b6.jpgعمرو يوسف وكندة علوش

وعن أزمة قالت: "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعده البيت ومن أول يوم سمعت عن الكورونا جلسنا في المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين، ولكنني لا أحب الخوف يسيطر علي لذلك أخذت حذري من الكورونا بالعقل".

Advertisements

وعن ابنتها حياة قالت كندة: "بلعب دور الأم من طفولتي مع أصدقائي ولما حملت في حياة شعرت بسعادة شديدة، وعمرو رغم أنه اجتماعي إلا أنه تحول وحب الجلوس في المنزل بسبب حياة ابنتنا".

41f4d5c2f5.jpgعمرو يوسف وكندة علوش

وتابعت: "حياة مش ملونة زى عمرو و شبه الأولاد بس قمر ورغم أنها شبه عمرو وهو صغير إلا أنها مش واخده عيونه وشعره الملون و عمرو في البيت بينادلها " يا واد يا حودة " .. كما أنها شقيه جدا".

كما تحدثت كنده علوش عن طفولتها قائلة: "كنت عصبيه جدآ وأنا صغيرة واشتغلت على نفسى لكي أهدئ وأقلل من عصبيتي ، فأنا برج الحمل علطول" مهيبره" ومن أنا صغيرة معرفش مين بيوكلنى أدافع عنه معرفش أشوف خطأ واسكت عليه ، كنت دائما أنا الصوت اللي طالع فى المدرسه والجامعة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تكشف سبب زيادة وزنها هي وزوجها الفنان عمرو يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا