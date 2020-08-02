كندة علوش تكشف سبب زيادة وزنها هي وزوجها الفنان عمرو يوسف

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة السورية كندة علوش، عن زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، وكشفت العديد من أسرارهما الشخصية.

كندة وصفت خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي ام سي، زوجها بأنه إيجابي للغاية سواء فغى المنزل أو العمل، مضيفة: " أنا وهو بنحب الأكل جدآ وطوال الوقت أنا في المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".

عمرو يوسف وكندة علوش

وعن أزمة كورونا قالت: "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعده البيت ومن أول يوم سمعت عن الكورونا جلسنا في المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين، ولكنني لا أحب الخوف يسيطر علي لذلك أخذت حذري من الكورونا بالعقل".

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وعن ابنتها حياة قالت كندة: "بلعب دور الأم من طفولتي مع أصدقائي ولما حملت في حياة شعرت بسعادة شديدة، وعمرو رغم أنه اجتماعي إلا أنه تحول وحب الجلوس في المنزل بسبب حياة ابنتنا".

عمرو يوسف وكندة علوش

وتابعت: "حياة مش ملونة زى عمرو و شبه الأولاد بس قمر ورغم أنها شبه عمرو وهو صغير إلا أنها مش واخده عيونه وشعره الملون و عمرو في البيت بينادلها " يا واد يا حودة " .. كما أنها شقيه جدا".

كما تحدثت كنده علوش عن طفولتها قائلة: "كنت عصبيه جدآ وأنا صغيرة واشتغلت على نفسى لكي أهدئ وأقلل من عصبيتي ، فأنا برج الحمل علطول" مهيبره" ومن أنا صغيرة معرفش مين بيوكلنى أدافع عنه معرفش أشوف خطأ واسكت عليه ، كنت دائما أنا الصوت اللي طالع فى المدرسه والجامعة".