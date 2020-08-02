كندة علوش تكشف سبب زيادة وزنها هي وزوجها الفنان عمرو يوسف

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رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة السورية كندة علوش، عن زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، وكشفت العديد من أسرارهما الشخصية.
كندة وصفت خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي ام سي، زوجها بأنه إيجابي للغاية سواء فغى المنزل أو العمل، مضيفة: " أنا وهو بنحب الأكل جدآ وطوال الوقت أنا في المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".
عمرو يوسف وكندة علوش
وعن أزمة كورونا قالت: "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعده البيت ومن أول يوم سمعت عن الكورونا جلسنا في المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين، ولكنني لا أحب الخوف يسيطر علي لذلك أخذت حذري من الكورونا بالعقل".
وعن ابنتها حياة قالت كندة: "بلعب دور الأم من طفولتي مع أصدقائي ولما حملت في حياة شعرت بسعادة شديدة، وعمرو رغم أنه اجتماعي إلا أنه تحول وحب الجلوس في المنزل بسبب حياة ابنتنا".
عمرو يوسف وكندة علوش
وتابعت: "حياة مش ملونة زى عمرو و شبه الأولاد بس قمر ورغم أنها شبه عمرو وهو صغير إلا أنها مش واخده عيونه وشعره الملون و عمرو في البيت بينادلها " يا واد يا حودة " .. كما أنها شقيه جدا".
كما تحدثت كنده علوش عن طفولتها قائلة: "كنت عصبيه جدآ وأنا صغيرة واشتغلت على نفسى لكي أهدئ وأقلل من عصبيتي ، فأنا برج الحمل علطول" مهيبره" ومن أنا صغيرة معرفش مين بيوكلنى أدافع عنه معرفش أشوف خطأ واسكت عليه ، كنت دائما أنا الصوت اللي طالع فى المدرسه والجامعة".
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