نيللي كريم عن زواجها مرة أخرى.. الأولاد موافقين

رنا صلاح الدين - بعد أن أعلنت خطوبتها مؤخرا إلى رجل الأعمال عمر إسلام، كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن موقف أولادها من واجها مرة أخرى.

نيللي قالت إن الحب شيء أساسي في حياة كل إنسان، مؤكدة أنها تعيش قصة حب حاليا توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أنها ستتزوج وهناك توافق عائلي على العريس، قائلة : "الأولاد موافقين على الموضوع".

نيللي كريم واولادها

وشددت على رغبتها في كشف تفاصيل حياتها الشخصية، حيث قالت: "أحب أن تكون حياتي الشخصية صندوقاً مغلقاً، فالجمهور لا يهمه سوى أعمالي الفنية وعندما أقوم بأي حوار صحفي أو لقاء يكون دائماً بمناسبة عرض مسلسل أو فيلم جديد".

نيللي كريم واولادها

الفنانة المصرية أضافت، في مدخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة": "أنا مش بحب أنشر حياتي الشخصية، إحنا شخصياً مش بنعرف أي شيء عن حياة الصحافيين الشخصية".

نيللي كريم واولادها

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يذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم تقضي عطلتها الصيفية برفقة خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، في إحدى القرى الساحلية.

برنامج et بالعربي، نشر أول صور تجمع الفنانة المصرية نيللي كريم، وخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك بعد إعلانهما الخطوبة منذ فترة قصيرة.

نيللي كريم وخطيبها

نيللي كريم، وعمر إسلام، ظهرا سويًا في عرض البحر داخل باخرة وظهرا في أخرى وهما على شاطئ البحر.

وكانت نيللي كريم، قد أعلنت عن خطوبتها منذ فترة قصيرة وأثارت حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الصور التي كشفت من خلالها خطوبتهما.

نيللي كريم وخطيبها