طقوس وليد توفيق في العيد

رنا صلاح الدين - كشف الفنان اللبناني وليد توفيق، بعض التفاصيل عن حياته الخاصة وطرق الاحتفال بالعيد في عائلته.

وليد توفيق، قال إنه يمارس طقوسه كما يفعل الآخرين، موضحاً أنه عندما كان شاباً، كان يعمل ليلاً من أجل مساعدة والده في نفقات الأسرة التي يبلغ عددها 10 أفراد.

وأضاف خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية نجوى إبراهيم، عبر التليفزيون المصري: "أريد أن أوجه رسالة لكل شاب عليك بالعمل ويجب أن تكون عصامي".

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وليد توفيق

وتابع: "العادات والتقاليد العربية في التعامل مع الأعياد تكاد تكون متشابها، فعندنا نزور المقابر ومن ثم نعود للبيت لأكل المعمور ومن ثم الذهاب إلى السينما.. وأنا معشتش العيد كتير.. يمكن عيد ولا عيدين في حياتى .. لأن كنت أشتغل ليلا لكي اساعد والدي..الحياة لم تكن سهلة.. ولما اتشهرت أنا بغني في العيد ..لكن كورونا حرمتني من الحكاية دي هذه الأيام".

وليد توفيق وجورجينا رزق