مات ديمون يستعرض عضلاته على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - مات ديمون

يبدو أن الممثل والنجم الأمريكي مات ديمون، يصر على الاستمتاع بوقته وأخذ هدنة من قيود الحجر الذاتي الذي يفرضه على نفسه وعائلته كوقاية من فيروس كورونا، حيث ظهر مؤخراً خلال تقرير نشره موقع جريدة الديلي ميل أثناء نزهة في ماليبو، وبدا عليه الاستمتاع بوقته هناك في مياه البحر.

مات ديمون

ومن خلال التقرير، فإن النجم العالمي الذي يستعد لاتمام عامه الـ 50 بعد شهرين من الآن، في أكتوبر المقبل، بدا خلال الصور بلياقته البدنية المميزة الذى اعتاد عليها، والذى استهل عام 2020 بنجاح فيلم فورد وفيراري حيث شارك خلاله البطولة مع الممثل كريستيان بيل ونجحا الثنائي في تحقيق إشادات واسعة وايرادات كبيرة.

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مات ديمون

وعلى جانب أخر، كان النجم الشهير قد صرح فى نهاية شهر مايو من العام الجاري بخصوص إصابة ابنه بفيروس كورونا، حين كشف عن كواليس إصابتها بالفيروس، وأكد أنها كانت تتواجد بعيداً عنهم وتحديداً في نيويورك من أجل دراستها الجامعية، وهو ما أثر عليها لتصاب بالفيروس التاجي الذى يثير الذعر في العالم، مما تطلب خضوعها للحجر مع زملائها الذين عاشوا معها في نفس الغرفة وأصيبوا جميعاً بالفيروس.

مات ديمون