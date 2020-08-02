أول تعليق لدنيا بطمة بعد الحكم بحبسها.. وزوجها يدعمها برسالة

رنا صلاح الدين - قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالحبس 8 أشهر نافذة، على المطربة المغربية دنيا بطمة على خلفية اتهامها في قضية حساب الفضائح الشهير «حمزة مون بيبي».

وفي أول تعليق لدنيا بطمة على الحكم بحبسها، كتبت، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": " أنا مثل ما أنا ولن أتغير والأقوى مهما حصل".

دنيا بطمة

وشددت على براءتها، وهاجمت كل من تعرض لها، بقولها: "وحدة تضربني لكرشي وأنا حامل واو لهاد الدرجة عندكم نقص؟ لهاد الدرجة كتحسو بالانهزام؟ والله أنا سعيدة جداً بما تفعلونه. كل يوم أتأكد انكم ضعفاء لأبعد الحدود استمروا".

دنيا بطمة

وأضافت: "أكبر نصر بالنسبة لنا هي البراءة من الحساب اللي كيضنو إننا أصحابه. هذا في حد ذاته أكبر نصر لنا وشكراً للقضاء كيفما كانت النتيجة".

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دنيا بطمة

ومن جانبه، وجه زوج دنيا، المنتج محمد الترك، رسالة دعم لها، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، حيث كتب: "ملكتي الغالية لا تهتمي أن يكرهك الناس وأنتِ تثقين بنفسك وتحترمينها أهون كثيراً من أن يحبك الناس وأنتِ تكرهين نفسك ولا تثقين بها وانا اعلم انك مظلومه والظلم لا يدوم".

الحكم تضمن أيضاً قراراً بحبس شقيقة نجمة Arab Idol، ابتسام بطمة، عاماً، وحبس مصممة الأزياء عائشة عياش عاماً ونصف، وحبس المتهمة صوفيا شاكري بالحبس 10 أشهر نافذة، مع تغريم الجميع مبلغ يصل إلى 10 الآف درهم.

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش كان قد أسقط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة، في الوقت الذي استمر فيه محاكمتهما في جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.