تعافي أميتاب باتشان من كورونا وخروجه من المستشفى

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الممثل الهندي أبهيشيك باتشان، ابن الممثل الشهير أميتاب باتشان، خروج والده من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان أميتاب (البالغ 77 عاماً) قد أعلن في 11 يوليو الماضي إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى، وبعد ذلك أعلن ابنه أبهيشيك إصابته بالفيروس ونقله للمستشفى أيضاً.

وذكرت شبكة «إن دي تي في» الهندية أن أبهيشيك نشر تغريدة قال فيها: «جاءت نتائج اختبار فحص كورونا لوالدي سلبية وخرج من المستشفى».

وأضاف: «سوف يكون في المنزل الآن للراحة، أشكركم لصلواتكم وأمنياتكم الطيبة».

وكانت الممثلة أيشواريا راي، زوجة أبهيشيك قد أصيبت أيضاً بالفيروس هي وابنتهما، وجرى نقلهما للمستشفى وخرجا في 27 يوليو الماضي، ويخضعان للعزل المنزلي حالياً.