هنا الزاهد تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل دورها في "الغسالة"

احتفلت الفنانة المصرية هنا الزاهد بإطلاق أحدث أفلامها "الغسالة"، خلال عرضه الخاص، كأول فيلم سينمائي يعرض بدور العرض السينمائية في مصر، عقب عودة النشاط الذي توقف في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وعن دورها في الفيلم، قالت الزاهد لـ"الخليج 365" إنها تقدم شخصية "عايدة"، وهي شخصية مختلفة عما قدمته من قبل.

وأكدت أن فيلم "الغسالة" تدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، ولكنه لا يشبه أي عمل فني آخر مثل فيلم "سمير وشهير وبهير" وهو أقرب إلى الأعمال الأجنبية.





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فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، وظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وعن التعاون مع الفنان أحمد حاتم بعد نجاح فيلم "قصة حب"، قالت الزاهد إنه من أقرب الأفلام إلى قلبها ولم تتخيل نفسها في نوعية الأفلام الرومانسية.

وأكدت أن هناك تفاهما بينها وبين أحمد حاتم وهذا يظهر على الشاشة.

وأشارت إلى أنها تحضر حاليا لفيلم جديد تجسد فيه شخصية "باربي" وهو في مرحلة الكتابة وسيكون للأطفال والكبار.

وتابعت الفنانة الشابة أنها تخوض قريبا تجربة البطولة المطلقة لأول مرة في عمل درامي سيكون خارج موسم رمضان.