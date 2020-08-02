إليسا تطرح ألبوم «صاحبة رأي» وتغني بالفرنسية

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، ألبومها الجديد «صاحبة رأي» كاملا عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب».

ويضم الألبوم، الذي تحتفل به بمرور 20 عاماً على بداية مسيرتها الفنية، 18 عشر أغنية، وهم (قهوة الماضي، بنحب الحياة، إلى الله، وإنت قصادي، ليك لوحدك، سمعني، هنغني كمان وكمان، أنا شبه نسيتك، غلطة وقت، عتبرك مت، على حس حكايتنا، حبة اهتمام، مباحة ليك، وفي، عظيمة، أغانينا، صاحبة رأي، وأغنية باللغة الفرنسية تحمل اسم "Mourir sur scene".

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وتعاونت إليسا في ألبوم «صاحبة رأي»، مع الشعراء سهام الشعشاع، أسامة مصطفى، محمد كياتي، نادر عبدالله، علي مولى، بهاء الدين محمد، أمير طعيمة، رامي جمال، أيمن كميحا، شادي نور، ملك عادل، عمر ساري، نصر محروس، ومن الملحنين محمد رحيم، سامر أبو طالب، محمد يحيى، جمال ياسين، أحمد زعيم، زياد برجي، رامي جمال، مدين، أيمن كميحا، وليد سعد، محمد بشار، ومن الموزعين كميل الخوري، هادي شرارة، عادل حقي، أحمد إبراهيم، نور، وسام عبدالمنعم، أحمد عبدالسلام، إلهامي دهيمة، جورج قاصيس، أمير محروس.