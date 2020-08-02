أديل تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة وتحتفي ببيونسيه

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"الخليج 365" من بيروت: شاركت المغنية البريطانية، أديل صورة جديدة على إنستغرام، أمس السبت، تبدو فيها بمظهر مختلف تماماً.

واحتفلت المطربة بألبوم النجمة الأميركية بيونسيه، الذي يدعى "Black Is King" بنشرها الصورة أمام شاشة التلفاز الذي يعرض عليه أداء المغنية.

وظهرت أديل بشعرها الطبيعي "مجعد" ومن دون مكياج، وكتبت: "شكرًا لك أيتها الملكة (بيونسيه) لجعلنا دائمًا نشعر بالحب عبر فنك".

وارتدت أديل سترة بنية مطبوع عليها شكل هلال باللون الذهبي من العلامة التجارية "مارين سيري" بقيمة 180 جنيه استرليني كالتي ارتدتها "بيونسيه خلال عرضها الغنائي، وبدت أكثر نحالة من قبل وهذا بعدما خسرت أكثر من 40 كغ في ديسمبر/كانون الأول.