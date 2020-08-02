أغنية Already لـ بيونسيه تحقق اكثر من 6 ملايين مشاهدة في 48 ساعة ..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت أغنية النجمة العالمية بيونسيه الجديدة Already ان تحقق اكثر من 6 مليون مشاهدة علي موقع يوتيوب في اقل من 48 ساعة، وقررت بيونسية اهداء أغنيتها لمحبيها قبل طرح فيلم Black Is King علي منصة ديزني بلس، وحظي الألبوم الجديد المصور للمغنية بيونسيه الذي يحتفي بثقافة السود بإشادة كبيرة اليوم الجمعة خاصة مع طرحه في خضم زلزال ثقافي بشأن العرق والعدالة الاجتماعية. وقالت بيونسيه في رسالة بمناسبة طرح ألبوم "Black Is King" (الأسود ملك) الذي يعيد رسم قصة فيلم "لاين كينج" (الأسد الملك) إن الألبوم يهدف "لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود". Advertisements ويأتي طرح الألبوم الجمعة عقب زيادة في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأمريكية. ووصفت مجلة فارايتي العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في أمريكا وأيضا في أفريقيا".

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