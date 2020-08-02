شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية عن سيرة الشهيد عمرو السنوسى قريبا ضمن مشروع "أبطال من بلدنا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك السيناريست والمخرج المسرحى شاذلى فرح فى مشروع "أبطال من بلدنا" الذى أطلقته وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الوزيرة إيناس عبد الدايم ، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة دكتور أحمد عواض ، بعرض مسرحى عن الشهيد البطل عمرو السنوسى أحد أبطال القوات المسلحة البواسل والذى أستشهد فى إحدى العمليات الإرهابية فى شمال سيناء ، ومن المقرر عرض المسرحية سبتمبر المقبل .

ويقول السيناريست والمخرج شاذلى فرح: أقدم العرض بقصر ثقافة كوم أمبو، ويقدم العرض قصة حياة البطل عمرو السنوسى وهو من جنوب مصر تحديدا من قرية دراو بأسوان ، هذا البطل الذى تمتع بجمال السمرة وبشاشة البسمة وحب الناس ، عرف عنه أنه طيف خفيف مثل النسمة وكأنه ضيف على هذه الدنيا ، كما عرف بالأخلاق الرفيعة والفضيلة وحفظ كتاب الله ، منذ ذهابه لسيناء لأداء جيشه ، عشقها وظل يحكى عنها وعن الشخصية جمالها وكيف يحافظ عليها هو وزملائه ، كما كان يصف شكل الإرهابين التكفيريين أصحاب وجوه ملامحها شيطانية ، وفى زيارته الأخيرة حكى عن زملائه الذين أستشهدوا وكان دائما يردد أعتبرونى شهيد .

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وأضاف فرح: خلال العرض سأظهر حياة الشهيد واللحظات الأخيرة فيها وعلاقته بالجامعات المتأسلمة كل ذلك سأقدمه فى شكل غنائى، وسيتجول العرض فى جنوب مصر حيث سيعرض أيضا فى قصر ثقافة توشكى فى النوبة ، وقصر ثقافة الدراسيه بدراو ، العرض من بطولة خالد عبد العظيم ، محمد عقدى ، سيد عبد المنعم ، صباح عبيد ، حبيبه زكريا ، أشعار أيمن حافظ ، ألحان عبد المنعم الشريف ، كتابة أحمد أبو خنيجر، عن قصة محمد نبيل .

يذكر أن وزارة الثقافة المصرية أطلقت مشروع " أبطال من بلدنا " من أجل تخليد أبناء القوات المسلحة العظماء وإستنهاض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية، ويهدف هذا المشروع إلى تحويل قصص الأبطال التى ضمها كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب الصحفى محمد نبيل إلى أعمال مسرحية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة والذى يرئسها الدكتور أحمد عواض، وستطوف تلك الأعمال المسرحية مختلف أنحاء البلاد لإلقاء الضوء على الأمجاد التى حققتها أبناء القوات المسلحة بهدف المساهمة فى بناء الشخصية الوطنية .