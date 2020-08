شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ويلفورد بريملى.. وفاندام ينعيه بصورة عمرها 27 عاما من فيلم hard target والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى ويلفورد بريملى، الممثل صاحب الشارب الشهير على شاشات السينما والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية لـ Quaker Oats، عن عمر يناهز 85 عامًا، والذى نعاه النجم العالمى جون كلود فاندام، حيث نشر صوره لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهى الصورة التى مر عليها 27 عامًا، وكانت فى مشهد من فيلم hard target، وكتب فى تعليقه عليها: "وداعاً يا عم دوفى.. RIP ويلفورد بريملى".

من جهتها، قالت مديرة أعمال الفنان الراحل، ليندا بينسكى، لشبكة CNN، إن "بريملى توفى يوم السبت أثناء دخوله المستشفى فى سانت جورج بولاية يوتا.. لقد كان فى وحدة العناية المركزة، حيث كان يتلقى العلاج"

وقالت بينسكى: "كان ويلفورد بريملى رجلاً يمكنك الوثوق به.. لقد قال ما قصده وهو يعنى ما قاله.. كان لديه مظهر خارجى قوى وقلب رقيق.. أنا حزينة لأننى لن أتمكن من سماع قصص صديقى الرائعة.. لقد كان فريدًا من نوعه".

ويعود الرصيد الفنى للممثل الراحل ويلفورد بريملى، إلى أفلامه من السبعينيات، وتشمل " Cocoon" و " The Natural" و " The Thing"، كما قام ببطولة العديد من البرامج التلفزيونية، بما فى ذلك " Our House" على شبكة "إن بى سى"، والذى جسد فيه شخصية رجل أرمل يطلب من زوجة ابنته وأطفالها العيش معه، بالإضافة إلى Quaker Oats ، وظهر أيضًا فى الإعلانات التجارية لجمعية السكرى الأمريكية، حيث حث الناس على فحص سكر الدم لديهم كثيرًا.