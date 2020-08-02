شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال الفنانة الراحلة سامية أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة القديرة سامية أمين عن عالمنا صباح اليوم الأحد وهى زوجة الفنان مصطفى الدمرداش ووالدة الفنان احمد الدمرداش ، وأعلن نجلها الفنان احمد الدمرداش عن وفاتها وكتب على صفحته "الفيس بوك" ناعيًا والدته، قائلًا: "إنّا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي الغالية إلى رحمة الله، أرجو الدعاء لها".

سامية أمين من مواليد القاهرة عام 1945 بدأت التمثيل عام 1967 في أدوار صعبة كدور الصعيدية أو الفلاحة فى عدد من الأعمال من ضمنها مسلسل "الضوء الشارد" وغيره و برغم صغر الدور إلا أنها أتقنته كأنها من أصل صعيدي فتتقمص الدور جيدا و أثبتت نفسها حتى وصل عدد الأعمال التي شاركت بها إلى 30 عمل تلفزيونية .

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الفنانة سامية أمين كان لها رصيد كبير من الأعمال الفنية منها : بابا نور – الهاربتان – موعد مع الوحوش – العار – قصة الأمس – العقاب – الملك فارق – حق مشروع – الفجر في بشنين – خليها على الله – حضرة المتهم أبي – عفريت القرش – عيش أيامك – المهنة طبيب – سوق الزلط – قمر سبتمبر – أولاد الأكابر – إحنا نروح القسم – فارس العرب سيف الدين الحمداني، وكان لها عدد من الأعمال المسرحية منها "انتهى الدرس ياغبى" و"كلام فارغ" .