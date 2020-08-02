شكرا لقرائتكم خبر عن "الغسالة" ينقذ موسم عيد الأضحى ويدعم صناعة السينما فى ظروف استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ 4 أيام موسم عيد الأضحى السينمائى الذى يحمل طابع خاص، نظراً للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد والعالم أجمع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما أسفر عن طرح فيلم واحد فقط فى دور العرض السينمائية التى تعمل بطاقة 25 % بقرار من رئيس مجلس الوزاء المصرى مصطفى مدبولى، حيث أعاد تشغيلها بهذه النسبة بعد فترة اغلاق استمرت 3 أشهر كاملة.

وتعرضت صناعة السينما لصربة قاضية فى الأشهر الماضية بسبب إلغاء موسم عيد الفطر السينمائى، والذى يعد واحداً من أهم المواسم على مدار العام، والذى ينتظر صناع السينما لطرح أفلامهم الجديدة وتحقيق إيرادات ضخمة من شأنها تساهم فى انتعاش الصناعة، إلا أن الإجراءات الوقائية التى أتخذتها الدولة منها ايقاف عمل دور العرض، أدت إلى الغاء الموسم.

ومع عودة تشغيل دور العرض بنسبة 25 %، احتاجت صناعة السينما إلى الوقوف بجانبها من قبل المنتجين بطرح أفلاماً جديدة تعيد الحياة إلى دور العرض مرة أخرى بعد شهر من عرض أفلاماً قديمة لم تلق أى اقبال جماهيرى عليها، إلا أن ما حدث هو هروب جماعى من قبل صناع الأفلام التى كانت تخطط لطرح أفلاهم فى الموسم خوفاً من الخسائر بسبب نسبة الـ 25 % التى لا ترضى طموحاتهم.

فيلم واحد فقط قرر صناعة المغامرة به وطرحه فى الموسم وهو "الغسالة" الذى أنقذ ما يمكن إنقاذه فى الموسم، وأعياد الحياة والجمهور إلى دور العرض مرة أخرى متحدياً الظروف ونسبة الـ 25 % وأيضاً احتمالية تعرضه للخسارة فى وقت غير مضمون فيه ذهاب الجمهور إلى السينمات فى ظل هذه الظروف والتى تخلى فيها صناع السينما عن صناعتهم.



الغسالة

طرح فيلم "الغسالة" فى ظل الظروف الحالية، مغامرة تحسب لصناعه شركات سينرجى فيلمز ونيوسينشرى ومصر العالمية فى الوقوف بجانب صناعة السينما فى الوقت الذى هربت فيه باقى الأفلام والانتظار لحين زيادة نسبة التشغيل فى دور العرض، وما حدث أن الجمهور عاد بالفعل إلى السينمات والدليل الأرقام الجيدة التى حققها الفيلم فى اليومين الماضيين مقارنة نسبة تشغيل دور العرض.

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واعتادت شركة سينرجى فيلمز على دعم صناعة السينما منذ نشأتها قبل 3 سنوات، من خلال تقديم أفلام ضخمة انتاجياً ومتنوعة لإرضاء كافة أزواق الجمهور واستطاعت القيام بطفرة كبيرة على مستوى الايرادات، بأفلام "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2" و"كازابلانكا" وغيرها، وذلك ساهم فى تشجيع باقى المنتجين على تقديم أفلام كبيرة وضخمة انتاجياً من شأنها تساعد على انتعاش الصناعة بشكل أكبر.



هنا الزاهد وشيرين رضا

فيلم "الغسالة" حقق حتى الآن ما يقرب من 3 مليون جنيه ايرادات فى 3 أيام عرض فقط وهو رقم جيد فى ظل الظروف الحالية والتى تتحكم فيها نسبة الـ 25 % من الطاقة الاستعيابية لدور العرض، أى ربع عدد المقاعد فى القاعات، ومن المتوقع أن تزداد أرقام إيرادات الفيلم خلال الأيام المقبلة

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.



احمد حاتم ومحمود حميدة