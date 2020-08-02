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كنزى دياب فى مغامرة بين الجبال والبحر مع أصدقائها.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت كنزى دياب ابنة الهضبة عمرو دياب متابعيها بمجموعة صور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" خلال قيامها بمغامرة جديدة بين الجبال والبحر، وظهرت بصحبة عدد من أصدقائها.

 

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كنزي دياب
كنزي دياب

 

وكانت كنزى دياب حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها جانا، يوليو الجارى، من خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام، وهى الصور التى كشفت عن مدى علاقتهما من خلال كلمات علقت بها كنزى على كل صورة منها كتابة أنها أفضل شخص بالنسبة لها فى عالمها، بالإضافة إلى رقم 19 فى إشارة إلى اتمامها اليوم 19 عاما، كما جاءت الصور من مراحلهما السنية المختلفة.

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كانت زينة عاشور والدة أبناء الهضبة عمرو دياب، حرصت على الاحتفال - حينها - بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما جانا من خلال ثلاثة صور نشرتها أيضًا عبر حسابها على موقع انستجرام حيث نشرت صورة تجمعها معها، وعلقت عليها بكتابة رسالة إليها بمناسبة عيد ميلادها قالت فيها: "حبيبتى كل سنة وانتى طيبة، بحبك جداً"، وفور نشر الصورة تفاعل الكثيرون معها ومن أبرزهم دانييلا سمعان زوجة اللاعب فابريجاس.

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يشار إلى أن زينة عاشور، كانت قد هنأت ابنتها جانا عمرو دياب على قبولها فى الجامعة، معربة عن فخرها بها وبالأولويات التى اختارتها فى حياتها، مقدمة نصيحة لها، قائلة: "كلما تعلمت أكثر فى الحياة كلما أصبحت أكثر ثقافة ومعرفة، كلما تعلمت المزيد عن الحياة بفرحها وألمها كلما كانت كتاباتك لها معنى وصادقة وسينعكس ذلك على غنائك".

 

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