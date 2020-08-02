فيديو| قبل إليسا.. مطربات غنّين بالفرنسية في مقدمتهن وردة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

باللغة الفرنسية قدمت الفنانة إليسا أغنية بعنوان "Mourir sur scene" ، بألبومها الجديد "صاحبة رأي" الذي طرح اليوم، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر، لتنضم لنخبة من المطربات غنين بالفرنسية، أحدثهن الفنانة كارول سماحة.

كانت إليسا قد غنت بالفرنسية أكثر من مرة قبل طرح الألبوم، إذ قدمت العام الماضي بالحفل الذي أحيته في باريس أغنية الفنانة داليدا "MOI JE VEUX MOURIR" ، وكذلك بعدة برامج، منها مع طوني خليفة، وغنت "JE SUIS MALADE".

وكانت الفنانة كارول سماحه قد طرحت في يوليو الماضي، أغنية شاركت في كتابتها مع كمالا خيربيك، والفرنسي ليون، وتجمع بين العربية والفرنسية بعنوان "BON VOYAGE"، ووزعها موسيقيا وغناها معها الدي جيه يوسف، وأخرجت الكليب بتول عرفة.

وخاضت الفنانة لطيفة أكثر من مرة تجربة الغناء الفرانكو أراب، إذ غنت بالفرنسية والعربية "إن شا الله"، و"الحومة العربي" ، وكتب كلماتها بالعربيّة حاتم البزّاني، وبالفرنسيّة حاتم الحاج، ألحان هاني دماق.

وقدمت سميرة سعيدعام 2017 بأحدى حفلاتها أغنية المطربة الفرنسية الشهيرة أديت بياف، وهي بعنوان "NON JE NE REGRETTE RIEN "، وغنت "ALLEZ " لدعم منتخب بلادها المغربي ، قبل مواجهته منتخب كوت ديفوار، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وكانت الفنانة الراحلة وردة قد غنت بالفرنسية عدة مرات، منها مع المغني ميشال فوجان أغنية بعنوان " CHANTE LAVIE "، وغنت أيضا مع عازف العود جورج موستاكي أغنية بعنوان "Les Feuilles Mortes".

وردة

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