صور وفيديو.. مصطفى فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عدد من مقاطع الفيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، أثناء احتفالها بعيد ميلادها في الساحل الشمالي رفقة زوجها الفنان مصطفى فهمي. وظهر الثنائي وهما يحتفلان رفقة عدد من أصدقائهم المقربين، وتم طباعة أسمائهما على كعكة عيد الميلاد، وعلقت "فاتن": "عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد لحبيبي مصطفي، عيد ميلادي عيدنا". وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015.

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