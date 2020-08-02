عاشت أياما صعبة وصلة قرابتها بكريمة مختار.. معلومات عن سامية أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة سامية أمين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 75عامًا اليوم.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- شاركت في قرابة الـ 100 عمل بين السينما والتليفزيون.

أبرز أعمالها الضوء الشارد، حضرة المتهم أبي، لحظات حرجة، المصراوية، العار، الضوء الشارد، زيزينيا، عمر بن عبدالعزيز، لا إله إلا الله، ضمير أبلة حكمت، حق مشروع، ولاد الأكابر".

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- تزوجت من الفنان مصطفى الدمرداش، شقيق الفنان فاروق الدمرداش، والمخرج والفنان الكبير نور الدمرداش، الذي تزوج الفنانة الراحلة كريمة مختار.

- ابنها الفنان أحمد الدمرداش، الذي شارك في العديد من الأعمال أيضًا، أبرزها عائلة الحج متولي، حضرة المتهم أبي، الليل وآخره".

- في لقاء سابق لزوجها الفنان والمخرج مصطفى الدمرداش مع برنامج "سلسلة مفاتيح"، عبر قناة "المصرية" عام 2018، تحدث عن دورها في حياته، قائلًا: "كانت دفعتي في الأكاديمية واتخرجنا مع بعض وارتبطنا من سنة أولى، مكنتش زوجة عادية كانت زوجة وربة بيت وكل حاجة في الدنيا كانت بتدعمني جدًا وكانت بتفضل ورايا لحد ما أدور على نص وأخرجه، ليها بصمات كتير في حياتي، وكانت الاستايلست بتاعي بتحضرلي لبسي، عاشت معايا فترات صعبة كتيرة، جات عليا فترات مشتغلتش خالص كانت بتقول الحمد الله دخلت الجيش وكنت باخد 7 جنيه ونص كانت بتقول الحمد الله اكسب تقول الحمد الله مكسبش تقول الحمد الله، ولحد هذه اللحظة بتقول الحمد الله".

- آخر أعمال سامية أمين مسلسل "موعد مع الوحوش"، في عام 2010، مع الفنان الراحل خالد صالح، ولم تظهر في أي مشاركات فنية بعدها.



