أميتاب باتشان يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تعافى النجم العالمي أميتاب باتشان، من فيروس كورونا، بعد تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وأعلن أميتاب باتشان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إجراء تحليل لفيروس كورونا التي جاءت سلبية، وسيعود إلى منزله.

وأضاف أميتاب باتشان، أنه سيجرى عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه.

وكشف الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، إصابته بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى