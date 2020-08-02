محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الخميس 1 أغسطس، فيلم "الغسالة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، وهو الفيلم الأول الذي يتم طرحه منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
الفيلم حقق في ثالث أيام عرضه إيراد قُدر بمليون و602 ألف و717 جنيهًا.
"الغسالة" عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وتظهر الفنانة شيرين رضا كضيفة شرف في الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات "الغسالة" تتجاوز المليون و600 ألف جنيه في يومه الثالث بـ"السينمات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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