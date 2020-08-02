بعد أزمته الصحية..أيمن بهجت قمر:"تركي آل الشيخ راجل جدع صاحب واجب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عن أمنيته بالشفاء للمستشار تركي آل الشيخ، ووصفه بصانع نجاح وصاحب واجب.

أيمن في تغريدة له بموقع تويتر، كتب: " فيه ناس حبت تركي الشيخ عشان الكوره، وبعد كده زعلوا منه عشان الكورة، ورجعوا حبوه عشان الكورة، ورجعوا زعلوا تاني، أنا بقى عرفت الراجل شخصيا وأكلت معاه عيش وملح، وأشهد إنه راجل جدع وصاحب واجب ومتسامح، ربنا يقومك بالسلامة، وتفضل كده صانع للنجاح وترجع بلدك بالسلامة".

Advertisements

وترددت أنباء أمس حول تعرض تركي آل الشيخ لأزمة صحية، بعد سفره بشكل مفاجئ مع فريقه الطبي إلى نيويورك لمتابعة حالته الصحية.

وعلق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على الجدل المثار حول حالته الصحية في تدوينة قصيرة على موقع تويتر، وكتب:"شكراً أنا بخير والحمد لله ".