محمود حميدة ينشر صورة مع حفيده.. وفنان يعلق إصابة ملاعب دي؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان محمود حميدة، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة حفيده.
وحرص "حميدة"، على تهنئة محبيه ومتابعيه بعيد الأضحى المبارك من خلال الصورة، وأظهرت الصورة إصابة الفنان في ذراعه، الأمر الذي دفع صديقه الفنان أحمد حاتم للتعليق قائلًا: "إصابة ملاعب دي ؟".
يعرض للفنان محمود حميدة حاليًا في دور العرض السينائي فيلم "الغسالة"، والفيلم من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.
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