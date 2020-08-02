بعد فقدانها 30 كيلو.. شاهد مي فاروق قبل وبعد عملية إنقاص الوزن

زادت معدلات البحث من قبل الجمهور المصري، على المطربة الشابة مي فاروق، عقب عرض حلقاتها مع الإعلامية منى الشاذلي حيث فاجأت جمهورها برشاقتها، حيث كشفت عن سر فقدانها لحوالي 30 كيلو من وزنها، الأمر الذي جعل المتابعين يبحثوا عن تفاصيل الحلقة لمشاهدتها ومعرفة تلك الطريقة الفعالة لإنقاص الوزن.

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وأوضحت فاروق خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" أنها كانت ترغب في إنقاص وزنها بشدة، وحاولت بكثير من الطرق ولكن كانت تبوء محاولتها بالفشل فقالت:" كنت بعمل ريجيم واتخن بردو، والعب رياضة واتخن،

سنين كتير بحاول لكن بلا نتيجة".

وتابعت أنها لجأت للتدخل الخارجي فاجرت عملية جراحية لإنقاص الوزن وبالفعل لاحظت نتيجتها بعد أول شهر، مؤكدة أنها وصلت لهدفها والنتيجة التي كان تتمناها في شكلها.

ونشرت منى فاروق صور لها من خلال الحلقة وتفاعل الجمهور معها، معلقين بعبارت الغزل والإعجاب بإطلاتها الانيقة متسائلين عن السر وراء رشاقتها، مشيدين بصوتها الجميل الذي يلمس قلوبهم ويحرك مشاعرهم.

ومن ابرز أغانيها "الشتا، كام ليله، كدبت عينيا، مش هتلاقي، دعاء قدرني ياربي"،بجانب عدد من الأوبريتات منها

"اوبريت مصر المأمنه، اوبريت ثورة شعب، اوبريت مين ده اللى هيقدر"، كما غنت مجموعة من تترات المسلسلات مثل :"الزوجة التانية، صبيان وبنات، امرأة من الصعيد الجواني، العنكبوت، علماء المسلمين، عرب لندن، بجانب جميع أغاني مسلسل الليل وأخره".

بداية مي فاروق الغنائية

ويذكر أن مي فاروق بدأت مسيرتها الفنية منذ نعومة أظافرها، حيث كانت من ضمن كورال سليم سحاب بالأوبرا، وهي بعمر الثامنة، وارتبطت بـالأوبرا بشدة فحتى الآن تحيي حفلات عديدة بها، ولها جمهور عريض من محبي الأوبرا يهتم بحضور حفلاتها.

وأحيت مؤخرًا أخر فقرة من فقرات الحفل الغنائي المقام على مسرح النافورة بالأوبرا، وسط حضور لم يزيد عن 25%، وذلك للالتزام بقرار رئيس الوزراء المفروض على أغلب المؤسسات بالدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مي فاروق قبل وبعد خسارتها للوزن

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