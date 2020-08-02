أميتاب باتشان يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن الفنان الهندي أميتاب باتشان شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. كتب الأسطورة الهندية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قام بإجراء مسحة أخيرة وكانت النتيجة سلبية. بإجراء مسحة أخيرة وكانت النتيجة سلبية. وتوجه بالشكر لكل من سانده فى أزمته الأخيرة هو وأسرته.

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