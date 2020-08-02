في ألبومه الجديد.. محمد منير يتعاون مع الشاعر راؤول

انتهى الفنان محمد منير، من اختيار أغنية جديدة تنضم لأغاني ألبومه المُقبل والمقرر طرحه في نهاية العام الجاري، حيث تعاون فيها مع الشاعر أحمدحسن راؤول، للمرة الأولى.
وهي من توزيع الموزع عمر إسماعيل.
تتسم الأغنية بالطابع المبهج واللون المختلف، كما اعتاد الجمهور من الفنان محمد منير
جدير بالذكر أن الشاعر راؤول ينتظر طرح أحدث أعماله الفنية خلال العام الحالي مع كبار النجوم أبرزهم الفنان تامر حسني والنجمة رنا سماحة، وهايدي موسى ونداء شرارة.
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