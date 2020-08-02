تراند اليوم : روبي تطل علي جمهورها من علي شط البحر – إتفرج

نشرت الفنانة روبي مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة على “إنستجرام “، وظهرت روبي في الصور وهي ترتدي فستانا من القطن، وبتوقيع ماكياج كيكي إسماعيل.

تفاعل الجمهر مع الصور معجبين باللوك الذي ظهرت به وآخر تساءل عن الجديد الفترة المقبلة.

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يذكر أن آخر أعمال روبي كان فيلم “حملة فرعون” من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ‏ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف ‏عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. ‏

https://instagram.com/stories/therubyegy/2366787124615151217?igshid=jw0hnwwld50b