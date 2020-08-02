تراند اليوم : المنصات الرقمية تتصدّر موسم عيد الأضحى السينمائي

يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي ظاهرة جديدة تتمثل في عرض عدد من أفلام العيد على المنصات الرقمية، كبديل لدور العرض السينمائية التي تشهد تراجعاً في الإيرادات بفعل أزمة «كورونا».

ويعول صناع الأفلام الذين اتجهوا للمنصات الرقمية التي تعتمد على إتاحة الفيديو حسب الطلب باعتباره حلاً مضموناً لأزمة السينما الحالية، آملين تحقيق مكاسب من هذه الخطوة.

وتتجه الأنظار خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، لفيلم «صاحب المقام» باعتباره سابقة تحدث المرة الأولى لعمل سينمائي مصري يعرض على منصة شاهد الرقمية، وهو فيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور ومن إخراج محمد العدل.