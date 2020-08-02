شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى أميتاب باتشان يعلن شفاءه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى أميتاب باتشان، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".

يأتى هذا بعدما كان قد حرص النجم العالمى أميتاب باتشان، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، حيث نشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، مكتوب عليها "عيد الأضحى المبارك".

ويحتفل المسلمون حول العالم بمناسبة عيد الأضحى، فيما يؤدى الحجاج شعائر فريضة الحج بالمسجد الحرام، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن عائلة النجم الهندى الشهير أميتاب باتشان، تعيش معاناة خلال الأسبوعين الماضيين داخل مستشفى العزل الصحى عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى سبق وأعلن عنها اسطورة الفن الهندى فى منشور له عبر إنستجرام.

كان قد أكد أبهيشيك نجل أسطورة الفن الهندية فى تغريده جديدة عبر حسابه بموقع تويتر، عن نتائج المسحة التى أجرتها عائلته، والتى أثبتت تعافى ابنته وزوجته إيشواريا من فيروس كورونا وخروجهما من المستشفى لاستكمال فترة عزلهما فى المنزل.

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وكان أسطورة الفن الهندى أميتاب باتشان، قد أعلن اصابته بفيروس كورونا فى 11 يوليو، وسرعان ما انضم اليه نجله أبهيشيك وزوجته وابنته للعزل الصحى بعد ظهور بعض اعراض الإصابة بالفيروس وتم نقلهم الى مستشفى للعزل فى مومباى.

وفى وقت سابق، تحدث الفنان العالمى أميتاب باتشان عن آخر تطورات حالته الصحية، الخميس، معربًا عن شكره الشديد لكل من حاول الاطمئنان عليه أو دعا وصلى من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه تلقى العديد من الرسائل القصيرة وعلى واتساب وإنستجرام وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: "أرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر السوشيال ميديا.. امتنانى ليس له حدود".

أما عن برتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد الذى يخضع له الفنان الهندى فى أحد المستشفيات فقال أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصى على تويتر: "بروتوكول المستشفى مقيد لا أستطيع أن أقول المزيد.. الحب".