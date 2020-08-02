شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "المتفائل "تعيد الروح للمسرح القومى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعادت مسرحية " المتفائل " التى يقدم بطولتها الفنان الكوميدى سامح حسين والفنانة سهر الصايغ، الروح إلى المسرح القومى حيث تم اعادة عرضها من أول أيام العيد ويشارك فى بطولة المسرحية كل من يوسف إسماعيل والقديره سوسن ربيع ونجوم فرقه المسرح القومى وديكور العظيم حازم شبل استعراضات ضياء وإخراج اسلام إمام، وأعرب الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى عن سعادته بنجاح عرض المسرحية التى يتم عرضها للعام الثانى على التوالى وأنها حققت أعلى الإيرادت فى ظل ظروف جائحة كورونا.

كان المسرح القومى قد فتح باب حجز التذاكر قبل العيد التى تتراوح بين ( 30 ، 50 ، 70 ، 100 ) جنيه، على أن يبدأ العرض فى تمام الساعة الثامنة مساء ويستمر حتى الحادية عشر، مع الالتزام بنسبة الحضور التى حددها مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية داخل المسرح للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

‎ ‎