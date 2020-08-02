شكرا لقرائتكم خبر عن حلاوة العنتبلى والمعلم سلطان.. أشهر جزارين السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هذه الأيام لاصوت يعلو فيها على ذبح الأضحية، والبحث عن جزار ليذبح لك أضحيتك، وقد شهدت السينما المصرية أشكال عديدة للجزارين، ومن النجوم الذين أثبتوا نجوميتهم فى هذه المهنة هو المعلم محمد رضا فى دوره الشهير بفيلم "معبودة الجماهير"، حيث قدم شخصية المعلم سلطان مع الراحل عبد الحليم حافظ، ليجسد هذه الشخصية بطيبتها وجدعنه أولاد البلد، وأيضا فى فيلم "السلخانة "حينما نجح المعلم أبو حلقه (محمد رضا) في رد الصاغ صاغين إلى المعلم نجم (عادل أدهم) وشراء كل البهائم من الأسواق ليصبح هو المعلم الوحيد في السلخانة.

ومن أشهر جزارين السينما أيضا الفنان صلاح نظمى، حينما جسد دور حلاوة العنتبلى فى فيلم "على باب الوزير"، الذى قام ببطولته الزعيم عادل إمام، والنجمة يسرا، وجسد هذه الشخصية بكل أبعادها، وكانت محورية فى الفيلم، وكيف حاول المحافظة على ابنته من زميلها طالب الطب أيضا.

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الفنان الراحل عدلى كاسب جسد شخصية الجزار فى فيلم "السفيرة عزيزة"، حيث قدم شخصية المعلم عباس"، التى قامت ببطولته السندريلا سعاد حسنى والفنان الراحل شكرى سرحان، وجسد شخصية الجزار المفترى المخيف فى فيلم " المدبح"، كذلك النجم الراحل عادل أدهم جسد دور الجزار فى السينما.

وحديثا قام الفنان الكوميدى محمد سعد بتجسيد دور الجزار بطريقة كوميدية، وهو "بوحة"، ذلك الجزار الذى أتى إلى العاصمة يبحث عن شخص ما، وجسد شخصية الجزار الحر واشتهر بإفيه "جزار نضيف"، وشاركه فى الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم منهم الراحل حسن حسنى، ولبلبلة ومى عز الدين ومجدى كامل.