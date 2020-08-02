شكرا لقرائتكم خبر عن روبي فى جلسة تصوير جديدة علي البحر بلوك صيفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة روبى الأنظار كالعادة فى أحدث ظهور لها، بعدما نشرت صور جديدة لها عبر خاصية ستوري بموقع "إنستجرام"، والتى ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان بسيط علي شاطي البحر، خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وجاء هذا بعد أيام، من نشر النجمة روبى، صورة أخرى عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت خلالها ترتدى بيجامة وتقف فى الشرفة خلال قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى، وحصدت الصورة آلاف الإعجابات بعد دقائق قليلة من نشرها.





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وحينها أثارت صورة نشرتها الفنانة روبى، تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، وانهالت التعليقات على صورة الفنانة روبى بالبيجامة، لكن جاء أبرز تعليق من إسلام الصياد زوج شقيقتها، حيث تفاعل مع الصورة، معلقا: "هى البيجامات الحلوة دى مبتطلعش إلا فى الصور يعني! أمال فى البيت هاريانا إسدالات وكاستور ليه طيب!"، ومن ثم ردت عليه الفنانة روبى قائلة: "الحلو حلو ولو صاحى من النوم والوحش وحش لوغسل وشه كل يوم يا إسو".

ومنذ ظهورها الأول على الشاشات اعتادت النجمة روبى على ‏خطف قلوب الرجال بملامحها الشرقية الجميلة، ومع كل صورة ‏تتصدرروبى التريند آخرها صورة بمايوه باللون الأبيض ‏والأسود، ومرتدية معه كاش مايوه باللون الأبيض الشفاف.

وعلى جانب آخر، أكد المخرج محمد ياسين لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتعاقد على مشروع مسلسل "بدر البدور" المرشحة لبطولته الفنانة روبي، وتكتبه السيناريست مريم نعوم، لافتاً إلى أن المشروع ما زال قائما، وفى مرحلة المفاوضات حتى الآن، ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمى حتى هذه اللحظة، حيث إن المسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.