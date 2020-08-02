فن ومشاهير

تعافي نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان من فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان من فيروس والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020

أعلن الممثل الهندي أبهيشيك باتشان، ابن الممثل الشهير اميتاب باتشان، خروج والده من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا.

 

وكان اميتاب  77 عاما قد أعلن في 11 يوليو الماضي إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى.

 

وبعد ذلك أعلن ابنه أبهيشيك إصابته بالفيروس ونقله للمستشفى أيضا .

Advertisements

 

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن أبهيشيك نشر تغريدة قال فيها " جاءت نتائج اختبار فحص كورونا لوالدي سلبية وخرج من المستشفى".

 

وأضاف" سوف يكون في المنزل الآن للراحة، أشكركم لصلواتكم وأمنياتكم الطيبة".

 

وكانت الممثلة ايشواريا راي، زوجة أبهيشيك قد أصيبت أيضا بالفيروس هى وابنتهما. وجرى نقلهما للمستشفى وخرجا في 27  يوليو الماضي، ويخضعان للعزل المنزلي حاليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعافي نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا