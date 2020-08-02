وفاة الكاتب العراقي عادل كاظم عن عمر يناهز 81 عاما

الأحد 2 أغسطس 2020

نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية الكاتب عادل كاظم الذي توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 81 عاما بعدما أثرى الدراما بأعمال رسخت في وجدان المشاهد العراقي والعربي.



وقالت الوزارة في بيان إن الراحل كان "كاتبا دراميا متميزا بأسلوبه، مجتهدا في التعبير عن الواقع المحلي عبر مسيرته الفنية الطويلة التي ناهزت نصف قرن في المسرح والتلفزيون، محافظا على مبادئه في الانتصار لقضايا الإنسان الكبرى في حياة كريمة".

ولد كاظم في بغداد عام 1939 وتخرج في أكاديمية الفنون الجميلة. كتب أولى أعماله، مسرحية (الطحلب)، عام 1962 ليقدم بعدها سلسلة من الأعمال التي اتسمت بالجرأة في التناول والعرض.

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من أشهر أعماله المسرحية (الطوفان) و(المتنبي) و(تموز يقرع الناقوس) و(نديمكم هذا المساء) و(المومياء) و(مقامات أبي الورد) و(دائرة الفحم البغدادية).

كما قدم للتلفزيون مسلسلات (النسر) و(الذئب) و(عيون المدينة) و(بنت المعيدي).

كرمته مهرجانات مسرحية عديدة منها مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة بالشارقة عام 2014