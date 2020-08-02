كارلوس عازار يعترض على تجاهل اسم والده جوزيف عازار في حفل “كرمالك يا وطن”

سجل الممثل اللبناني كارلوس عازار عتبه على القيمين على حفل عيد الجيش اللبناني “كرمالك يا وطن” وذلك بعدما تم تجاهل اسم والده الفنان الكبير جوزيف عازار في أغنية “بكتب اسمك يا بلادي” التي أداها الفنان رامي عياش في افتتاح الحفل بالأمس. (لقراءة المزيد خاص- حفل كرمالك يا وطن وحّد الوطن واثقل قلوب اللبنانيين وادمع عيونهم)

وتوجه كارلوس عازار بسلسلة من التغريدات الى المخرج كميل طانيوس الذي نفذ ببراعة اخراج عن الحدث الوطني وكتب: “إلى القيمين على حفل “كرمالك يا وطن” يعطيكم العافية على المجهود..اكيد كنّا نتمنّى ان تكون هندسة الصوت أفضل.. لكن مرفوض ان يتم غناء “بكتب اسمك يا بلادي” دون ذكر الذي حملها من عام الـ ١٩٧٤، الفنان جوزيف عازار، وبرم فيها العالم. وكما تم ذكر الاستاذ ايلي شويري الملحن والشاعر، حق المؤدي أيضاً ان يتم شكره ويتم ذكر اسمه خاصةً ان الأغنية غُنت للمرة الاولى سنة الـ١٩٧٤ ليلة عيد الاستقلال.. حلو التقدير حتى لو بالذِكر. مع محبتي“.

نذكر ان كارلوس عازار يصور مشاهده في مسلسل “دفعة بيروت” اخراج علي العلي، انتاج شركة ايغل فيلمز. العمل الذي سيعرض عبر شاشة MBC يضم: محمود نصر، كارلوس عازار، نور الغندور، مهند الحمدي، خالد الشاعر، فاطمة الصفي، نور الشيخ، علي كاكولي، روان المهدي، سارة أبي كنعان، أسعد رشدان أنس طيارة، أنطوانيت عقيقي، يارا قاسم، ريان حركة وغيرهم. وغيرهم.

يرصد (دفعة بيروت) الذي كتبته هبة مشاري حمادة، قصصَ وحكايات شباب وشابات من مختلف الجنسيات، يجتمعون في بيروت، في فترة الستينات، لمتابعة دراستهم، فندخل معهم في تفاصيل مشاكلهم الاجتماعية المتشعبة والمترابطة.