تركي آل الشيخ يُطمئن محبيه على صحته

نشر رئيس الهيئة العامة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ تغريدة على حسابه الخاص عبر موقع تويتر، طمأن من خلالها متابعيه على صحته وذلك بعد أن انتشرت أخباراً تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية.

وقد تلقى تركي آل الشيخ آلاف الرسائل من الفنانين والبمحبين والاصدقاء الذين تمنوا له الشفاء نذكر منهم: سالم الهندي، نوال الكويتية، بلقيس، طلال سلامة، فادي حرب، رامي جمال، أحمد جمال، عامر زيان وغيرهم.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نقل للعلاح في مستشفى في مدينة نيويورك بعد معاناته من صعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات القلب.

نذكر أن تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في السابق حيث تم اجراء عملية جراحية له في يناير الماضي تكللت بالنجاح وعاد الى السعودية.