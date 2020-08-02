خاص- العالم بكليب بلقيس الجديد “الحياة حلوة”

Aug 02, 2020
اطلقت النجمة بلقيس أغنية جديدة بعنوان “الحياة حلوة” أو “”La vie is good وذلك بالتعاون مع DJ يوسف وهي من كلمات يونس آدم، الحان محمد الرفاعي، توزيع دي جي يوسف، الكليب من إخراج حسن الكورفتي.
الأغنية أصبحت متوفرة على قناة بلقيس الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: “يالا نخلقو السعادة /يالا ننساو لهموم /خلو الفرحة تدخل /لكلاّ دار اليوم/يالا نديرو la fête/ونقولو للهم arête/طوب ثاني claquette/خليو الفرح يدوم”.
وبعد وقت قصير على طرح الأغنية، سجل العمل أكثر من 600 الف مشاهدة وتصدر الترند العربي والعالمي في دول كثيرة منها المغرب، اليمن، الامارات، السعودية، عمان، الكويت، العراق، الجزائر.
الأغنية مليئة بالطاقة الايجابية وحب الحياة ومبهجة تضمنت تجدداً بالفكرة والمضمون والكليب، حيث أخذت بلقيس الجمهور برحلة حول العالم وهذا ليس بجديد على النجمة الاماراتية التي تسعى في كل عمل أن تقدم رسالة ثقافية هادفة تصل الى أكبر شريحة من الجمهور العربي.
جمهور بلقيس سعيد جداً بالعمل منهم من قال أن الأغنية رائعة صيفية بكافة تفاصيلها واستطاعت ان تخلق جواً مميزاً عكست نوعاً من السعادة بعد فترة الحجر المنزلي بسبب كورونا.
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