شكرا لقرائتكم فنانة مصرية شهيرة تستغيث.. "أكلوا أموالي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن أهل الفن في مصر لم يجدوا سبيلا للتعبير عن أزماتهم في الآونة الأخيرة إلا بالاستغاثة، التي وجهت هذه المرة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حيث لم تجد الفنانة المصرية حنان شوقي مفرا من الشكوى، بعد تعثرها في تحصيل حقوقها.

الفنانة التي كسبت شهرتها مطلع تسعينيات القرن الماضي عبر مشاركتها في مسلسل "ليالي الحلمية" و"البخيل وأنا" و"الإرهابي"، باتت في موقف لا تحسد عليه، ما دفعها لتوجيه استغاثة للرئيس المصري، تذكره فيها بأنه وعد سابقا بحصول كل مواطن على حقه.

وشرحت الممثلة المصرية أنها عملت مع المنتج ريمون مقار في مسلسل "الأب الروحي" لكنها لم تحصل على مستحقاتها المالية، كما أنها عملت مع شركة المنتج محمود شميس في الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" ولم تحصل كذلك على المبالغ المالية المستحقة لها لدى الشركة.

استغاثة حنان شوقي

كما أشارت إلى أنها تواصلت مع نقابة الممثلين لإيجاد حل، لكن النقيب أشرف زكي طلب منها التوجه إلى القضاء ورفع دعوى، غير أنها أكدت أنها تملك القدرة على دفع أتعاب المحامين.

النقابة ترد

"العربية.نت" أجرت اتصالا بالدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الذي أكد أن شوقي لم تتقدم بشكوى رسمية للنقابة فيما يخص هذا الأمر.

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وحين حاولت النقابة التدخل اكتشفت أن الممثلة رفعت دعوى قضائية على المنتج طارق صيام، وفي هذه الحالة تغل يد النقابة.

أشرف زكي

على الرغم من توصل أحد أعضاء المجلس لاتفاق مع المنتج على منح شوقي مستحقاتها المالية، بنظام الأقساط الشهرية.

وفي ختام رده أكد النقيب أن السيسي لديه مسئوليات كبيرة للغاية، وفي حال واجهت أي فنان مشكلة ما عليه اللجوء للنقابة أو الاتحاد العام للنقابات الفنية، وليس التوجه مباشرة إلى الرئيس!

من جانبها أكدت شوقي لـ "العربية.نت" أنها منذ 3 سنوات لم تستطع تحصيل مستحقاتها المالية، وعلقت قائلة "بتنقط بالفلوس"، في إشارة إلى حصولها على أجزاء بسيطة من أموالها.

كما أنها كل فترة تحصل على وعود بتقاضي الأموال ولكنها لا تتقاضاها، مشيرة إلى تواصلها مع نقيب الممثلين الذي تكن له كل الاحترام ولكنه في النهاية طلب منها اللجوء للقضاء.

حنان شوقي في فيلم الإرهابي

وحول شكواها من التجاهل وتكرار الأمر مع أكثر من فنان، عبرت الفنانة المصرية عن دهشتها مما يحدث مع نجوم كبار، تركوا بصماتهم في مجال الفن وحصلوا على احترام الجمهور داخل مصر وخارجها.

وأكدت أنها تحترم جميع زملائها، ولكن ليس من المنطقي أن تجد البعض مسيطر على شركات الإنتاج في شهر رمضان الماضي، في حين أن هناك نجوم لا يجدوا أعمال يشاركون بها، وعلقت قائلة "أنا بحترم الكل.. إنما متبقاش كده".