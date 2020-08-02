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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ريتا أورا تستمع بالشمس على شواطئ أيبيزا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية ريتا اورا وهي تستمتع بالشمس علي الشاطئ مع صديقها الجديد رومان جافراس وعدد من أصدقائها المقربين في إيبيزا أمس السبت، ويبدو أن المغنية البالغة من العمر 29 سنة تعيش فى حالة معنوية جيدة، فقد ارتدت أيضًا مجموعة مختارة من الأساور والخواتم الذهبية بالإضافة إلى عدة عقود.
وظهرت ريتا أورا بعد أسابيع من العزلة بسبب جائحة كورونا " COVID-19 " ، وأثبتت ريتا أورا أنها ما زالت قادرة على خطف الأضواء في لحظات من ظهورها حيث لم تؤثر فطرة الحجر المنزلي عليها مثل بعض النجمات ، بل احتفظت أورا بجسد ممشوق ، فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لريتا أورا البالغة من العمر ( 29 عاما ) خلال توجهها لحضور عيد ميلاد أحد أصدقائها في لندن ، وحضر نفس الحفل النجم العالمي ليام باين ذو الـ ( 26 عاما ) وصديقته مايا هنري البالغة من العمر ( 20 عاما ) .
وظهرت ريتا أورا بإطلالة جمعت بين البساطة الرقى، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الكحلي و " بلوزة " من اللونين الأبيض والأسود من مجموعة تصميمات " Rat & Boa " وصل سعرها الي 95 جنية إسترلينى، ولم تنسى أن تكمل اطلالتها الانيقة بارتداء حذاء ذو كعب عالي باللون الأبيض، واختارت اكسسواراتها الفضية لتضفي المزيد من البريق و الرقى.
ريتا أورا (1)
ريتا أورا (2)
ريتا أورا (3)
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