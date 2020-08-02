شكرا لقرائتكم خبر عن مات ديمون يستعرض لياقته البدنية قبل شهرين من دخول نادى الـ50.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل مات ديمون على الاستمتاع بوقته وأخذ هدنة من قيود الحجر الذاتي الذي يفرضه على نفسه وعائلته كوقاية من فيروس كورونا، حيث ظهر مؤخراً خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل أثناء نزهة في ماليبو، وبدا عليه الاستمتاع بوقته هناك في مياه البحر.



مات ديمون

وأضاف التقرير أن ديمون الذى يستعد لاتمام عامه الـ 50 بعد شهرين الآن، في أكتوبر المقبل، بدا خلال الصور بلياقته البدنية المميزة الذى اعتاد عليها النجم الشهير، والذى استهل عام 2020 بنجاح فيلم فورد وفيراري حيث شارك خلاله البطولة مع الممثل كريستيان بيل ونجحا الثنائي في تحقيق اشادات واسعة وايرادات كبيرة.

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مات ديمون

وكان صرح النجم الشهير فى نهاية شهر مايو من العام الجاري بخصوص اصابة ابنه بفيروس كورونا، حين كشف عن كواليس إصابتها بالفيروس، وأكد أنها كانت تتواجد بعيداً عنهم وتحديداً في نيويورك من أجل دراستها الجامعية، وهو ما أثر عليها لتصاب بالفيروس التاجي الذى يثير الذعر في العالم، مما تطلب خضوعها للحجر مع زملائها الذين عاشوا معها في نفس الغرفة وأصيبوا جميعاً بالفيروس.