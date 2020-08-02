شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يخدع هنا الزاهد أثناء اللعب.. والفنانة ترد: كداب أوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو لزوجها الفنان أحمد فهمي خلال لعب لعبة "مونوبولي" وهي شبيهة بلعبة بنك الحظ، مع محمد عطية، خلال قضاء أجازتهم الصيفية، وعلقت علي الفيديو عبر خاصية ستوري بموقع "انستجرام" :"ليلتنا"، وظهر في الفيديو وهو يحاول خداعها ويشرح لها طريقة اللعب بشكل خاطئ، لتعلق قائلة :"كداب اوي".



هنا الزاهد

وكانت داعبت الفنانة هنا الزاهد، زوجها النجم أحمد فهمى، فى فيديو، نشرته عبر "ستورى" حسابها الخاص على انستجرام، حيث نشرت هنا الزاهد الفيديو وهى تقوم بتصوير أحمد فهمى، وتطلب منه أن يقلدها، قائلة "ممكن تقلدنى يا أحمد بسرعة"، فقال أحمد فهمى، وقد غير من نبرة صوته "عاوزة ايه"، فلم تتمالك هنا الزاهد نفسها من الضحك، وأضاف فهمى بنفس نبرة الصوت، "هنعمل ايه"، ثم كررها مرة أخرى بناء على طلبها.

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من ناحية أخري تصدر فيلم "الغسالة" بطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، تريند محرك البحث جوجل، بعد عرضه بدور السينما المصرية منذ وقفة عيد الأضحى المبارك، والذى تصدر إيرادات السينما، حيث حقق ليلة أمس الجمعة فى ثانى أيام عرضه مليون جنيه، ليصبح إجمالى إيراداته منذ طرحه مليون و167 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال أيام عيد الأضحى، وما بعدها.

فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.