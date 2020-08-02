شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رشدى أباظة.. خالف "هيتشكوك" ويرى الزواج مثل ورقة اليانصيب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكري ميلاد النجم الراحل رشدي اباظة الذى تمكن من حفر اسمه بأحرف من ذهب في عالم السينما ببطولة العديد من الأفلام الهامة أفاض عليها بموهبته الكبيرة طوال مشواره، حيث تمكن من لعب كافة الوان الدراما بكاريزما رآها كثيرين لم ولن تتكرر بسهولة مع أي شخص غيره.



رشدى وسامية جمال

وبالتزامن مع ذكري الفنان الراحل رشدي اباظة نسلط الضوء عليه من خلال حوار نادر أجراه في بيته كانت المذيعة خلاله الفنانة ميرفت أمين، كما شاركته الحوار زوجته آنذاك الفنانة سامية جمال، وكشف خلاله عن العديد من الأسرار أبرزها رأيه في الزواج بين الفنانين وشروط نجاحه بالإضافة لرأيه تجاه عودة زوجته للتمثيل بعد غياب 10 سنوات كاملة عن عالم السينما.



رشدى اباظة

البداية من معارضته للمخرج الكبير هيتشكوك حول رأي الأخير في الزواج بين الفنانين وأنه لا يدوم ليعلق علي الأمر بأنه ضد تلك النظرية تماماً، قائلاً أن الزواج مثل ورقة اليانصيب كل شخص مكتوب له زوجة يظل يبحث عنها حتي يجدها وإذا وجدها الشريكة المثالية له يعيش الزواج بصرف النظر عما إذا كانوا فنانين أم لا، لأن الفنان في النهاية مجرد إنسان شأن شأن أي شخص آخر.

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رشدى اباظة

كما كشف في بداية الحوار عن هوايته المفضلة والممثلة في الصيد، أثناء تنظيف بندقيته بعناية شديدة، ثم تطرق في الحوار لرأيه حول عودة زوجته سامية جمال إلى التمثيل بعد غياب مؤكداً على أنه لديها طاقة كبيرة، واستشهد بالمخرج عز الدين ذو الفقار الذى أكد على ذلك أثناء عملهما سوياً في فيلم "الرجل الثاني".