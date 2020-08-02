تعرف علي أكثر 10 نجوم "هيب هوب" مقربين لقلب سنوب دوج .. أبرزهم ice cube

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم العالمي سنوب دوج واحد من أهم و أشهر نجوم الهيب هوب في العالم ، حيث استطاع أن يخطف الأنظار نحوه بمجرد ظهوره علي الساحة الفني في عام 1992 ، ويعلم الكثيرون من المعنيين بموسيقي و غناء الهيب هوب أن سنوب دوج يعلن دائما عن آرائه بصراحة دون وضع في الاعتبار للآراء الرائجة والمعتادة حوله .
وكشف سنوب دوج البالغ من العمر ( 48 عام ) عن أكثر 10 نجوم الهيب هوب المقربين لقلبه مؤكدا " أنهم مفضلين له والامر يخصه فقط " ولا يشترط ان يكونوا مقربين لقلب الجميع بنفس هذا الترتيب ، و يعدوا يعتبر أغلب هؤلاء النجوم بمثابة "اساطير" في هذا المجال ، حيث جاء بالمقدمة سليك ريك الذي يحظى بشعبية كبيرة ، وجاء بالترتيب الثاني النجم العالم ice cube ثم l. l. cool j ليكون نجم الراب الذي يعشقه سنوب دوج هو KRS-1 .
قائمة النجوم المفضلين لدي سنوب دوج
قائمة النجوم المفضلين لدي سنوب دوج
و تضم قائمة نجوم الهيب هوب المقربين لقبل سنوب دوج حسب الترتيب الذي كشفه النجم الشهير راكيم " rakim " ، ثم run from run dmc، ثم d. from. Dmc ، ثم بيج دادي كين ، و ايس تي ، و تو شورت .
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