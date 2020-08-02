شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى: مبسوط بتعليقات الناس على دورى فى "صاحب المقام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمود عبد المغنى عن سعادته بردود الافعال التى تلقاها على دوره فى فيلم "صاحب المقام" الذى يعرض حاليا على إحدى المنصات الالكترونية وحقق نجاح كبير وتصدر بدوره التريند، عبدالمغنى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى ومبسوط بتعليقات الناس على دورى فى فيلم "صاحب المقام" ومبسوط بحب الجمهور للعمل الذى قدمته بشكل مختلف وجديد عليا عن أعمالى السابقة .

وأضاف أنه سعيد أيضا بالتعاون مع نجوم العمل منهم اسر ياسين وانجى المقدم ويسرا وغيرهم، مشيرا أن السبكى لم يبخل على العمل بأى شىء .

محمود عبد المغنى قدم من خلال العمل شخصية المدمن، الذي لم يصدق نفسة أن الله استجاب له، مشهد لدقائق تحدث مع الله بكلمات معدودة غير مفتعلة، تعيد إلى البعض إنسانيتهم .

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"صاحب المقام" من بطولة يسرا واسر ياسين وبيومى فؤاد وامينة خليل وعدد من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.