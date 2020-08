شكرا لقرائتكم خبر عن زواج شون بن فى "حفل سرى" من ليلا جورج بعد 4 سنوات من الحب..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوج نجم هوليوود الشهير شون بن ( 59 عام ) للمرة الثالثة في أجواء تتمتع بالسرية التامة من الممثلة ليلا جورج ذات الـ ( 28 عام ) و جاء زواج الثنائي بعد أربع سنوات من الحب ، وهو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، ومن أبرزهم "ميرور" ووكالة انباء رويترز و غيرهم .

وليلا جورج هي ابنه الممثل فنسنت دونوفريو، وقد أشار موقع " ميرور" إلى أن فنسنت والد لي لي أكبر من شون بن بعام واحد فقط .

يذكر أن شون بن هو واحد من أهم و أشهر نجوم عالم هوليوود ، حيث يمتلك بصمة من ذهب بفضل موهبته التي جعلته واحدة من نجوم الصف الأول ، ومن أشهر الأعمال الفنية التي قدمها شون بن " State of Grace " و " Dead Man Walking " و " U Turn " و " The Game " و " Hurlyburly " و " Before Night Falls " و " It's All About Love " ، و غيرهم .

