جنيفر لوبيز تخطف الأنظار بدون مكياج فى أحدث ظهور لها "صورة"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة جينيفر لوبيز تعيش أفضل أوقاتها حالياً برفقة عائلتها، مثلما ظهر عبر خاصية الاستوري على موقع انستجرام، حيث نشرت أكثر من صورة مع عائلتها، وعلقت عليها بكتابة : "وقت العائلة"، ولكن أكثر صورة خطفت بها الأنظار هي ظهورها بدون ميكب نهائياً، خلال واحدة من تلك الصور التي تفاعلت من خلالها مع متابعيها حيث تناقلتها الصحف والمواقع التي أثنت على جمال لوبيز الذى لا يزال لا يتأثر بسن، نظراً لإتمامها مؤخراً عامها الـ 51.



لوبيز بدون ميكب

من ناحية أخري دوماً ما تعتاد النجمة جينيفر لوبيز على الاستمتاع بوقتها بأفضل طريقة ممكنة بصحبة عائلتها، وهو الأمر الذي يظهر جلياً من وقت لآخر سواء رصدتها عدسات المصورين أو من خلال حسابها على موقع انستجرام.

Advertisements وكانت فاجأت متابعيها قبل ايام بنشر أكثر من فيديو مع عائلتها مكونة من أليكس ردوريجيزخطيبها، وأبنائهم، حيث علقت عليه بأن تلك الفيديوهات من حفلهم العائلي عبر ميكس أغاني لها قاموا بالرقص عليه.

ويأتى ذلك بعدما لفتت لوبيز الأنظار خلال الساعات الماضية أثناء جولتها حول قصرها بالدراجة حيث ظهرت بدون ارتداءها لخاتم خطبتها في يديها، وهو الخاتم الذى نال شهرة عالية حينما أهداه إياها روردريجيز احتفالاً بمناسبة خطوبتهما، حيث بلغت قيمته مليون دولار، وبالتالي ربما حرصت لوبيز اثناء نزهتها حول قصرها في هامبتون عدم ارتدائه وتركه في المنزل.



لوبيز من خلال استوري انستجرام

في حين أكد تقرير الديلي ميل أن النجمة الشهيرة التي قد تكون نست خاتمها لم تنسي اتباع الإجراءات الوقائية سواء من كورونا أو القيادة حينما ارتدت كمامتها والخوذة التي ظهرت خلال الصور.