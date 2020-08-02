شكرا لقرائتكم خبر عن آديل لصديقتها بيونسيه: شكرا يا ملكة نشعر بالحب من خلال فنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية آديل تبحث خلال هذه الفترة عن طرق جديدة لاستعادة الأضواء من جديد نحوها ، فبعد أن أثارت ضجة بفقدانها الكثير من الوزن و هو ما جعلها تتصدر عناوين أهم و أشهر الصحف و المجلات و المواقع الفنية كون آديل عٌرفت منذ ظهورها الأول علي الساحة أنها من أكثر نجمات العالم بدانة .

وفاجأت آديل محبيها و عشاقها أمس بنشرها صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام" و التي تضم أكثر من 38.1 مليون شخص ، ظهرت آديل في الصورة الجديدة بـ LOOK مبهر من جديد حيث تخلت عن الظهور بالشعر الناعم ولجأت للشعر الـ "ويفي" ، كما حرصت علي وضع القليل من الماكياج لتظهر اكثر جمالا و جاذبية .

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اديل

وما لفت الأنظار أن آديل التقطت هذه الصورة بجانب صورة من كليب " Black is King " للنجمة العالمية بيونسيه و كانت آديل ترتدي زي مشابهه لما ارتدته بيونسيه ، وعلقت آديل علي الصورة فكتبت : " شكرا لك يا ملكة على جعلنا دائما نشعر بالحب الشديد من خلال فنك "، وقد حصدت صورة آديل التي نشرتها علي أنستجرام أكثر من 3.2 مليون LIKES خلال 10 ساعات فقط من نشرها .