شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تتألق بحفل العيد فى أوبرا دبى بعد غياب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة اللبنانية يارا فى حفل "العيد والعطاء" الخيري فى دار أوبرا دبي، بمشاركة النجم حسين الجسمي، وذلك بعد غياب عن مقابلة الجمهور فى الحفلات بسبب جائحة كورونا، والذى أقيم أمس وتم تخصيص أرباحه بالكامل لحملة اليونيسف "رؤية جديدة" لصالح الأطفال المتأثرين من فيروس كورونا.





ونشرت يارا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مجموعة صور لها من الحفل، معلقة عليها :"من حفل الليلة الماضية من أوبرا دبي"، كما نشرت فيديو خلال أدائها أحد أغانيها.







يارا

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وكانت حرصت النجمة اللبنانية يارا علي تهنئة جمهورها بعيد الأضحى المبارك مبكرا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث نشرت فيديو ترسل به قبلات لمتابعيها، معلقة عليه قائلة :"بونجوركم..وهيدي بوسات العيد من مبارح قبل الزّحمة".

وعادت يارا إلى تسجيل أغنياتها من جديد فى الاستوديو بعد فترة غياب تعود إلى ثلاثة أشهر بسبب الحجر المنزلي الذى فرضه تفشي فيروس كورونا على الجميع، وشاركت يارا جمهورها بأول صور لها داخل الاستوديو فى دبي، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وأكدت النجمة اللبنانية يارا، أنه حتى بعد إعادة الأنشطة الرياضية، والنوادى، أنها تفضل ممارسة الرياضة فى المنزل، حيث نشرت يارا عبر حسابها، صورة، أثناء تأيدتها للتمارين الرياضية فى المنزل، وعلقت، حتى من بعد الحجر المنزلي.. أنا بحبّ كمل تمارينى الريّاضية فى البيت .. متل قبل.. واليوم التمرين كان كتير صَعب ومُتعب لأنو المدرّب فادى هيك بَدّو.. وإنتوا بتتمرّنوا بالبيت أو بالجيم واوعى حدا يقلّى ما بيلعب رياضة أحسن ما إزعَل منّو"