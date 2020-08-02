شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلا ضخما بأوبرا دبى وأرباحه لمتضررى كورونا من الأطفال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم الإماراتى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا تحت اسم "حفل العيد والعطاء"، والذى تم تخصيص أرباحه بالكامل لصالح الأطفال الذين تأثروا من جائحة كورونا، وأقيم الحفل فى دار أوبرا دبى أمس السبت، وشاركه في الحفل المطربة اللبنانية يارا، وتألق خلاله "الجسمى"، وجال مع الجمهور الكبير الحاضر متنقلاً معهم بين أغنياته، التى رددوها معه دون استثناء.

وقدم الجسمى خلال الحفل أبرز أغانيه منها "أبكي أغاني" و"دنيا" و"إلاّ أنت" و"أربعين" و"اصعد بعزمك"، و"نصف الفراق"، و"بنعدي"، و"الحساس"، "روح العشق"، و"متحدين ومتحدين".

يذكر أن المطرب حسين الجسمى، شارك مؤخرا بأغنيته "بو راشد العز"، من كلمات وألحان محمد الأحمد، عبر حسابه بموقع تويتر، تزامنًا مع عيد ميلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى الـ71، وعلق قائلاً: "كل عام وأنت بخير".

وفى وقت سابق، طرح النجم حسين الجسمى أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "روح العشق" من ألحانه وغنائه، وتعاون فى كلماتها مع الشاعرة "العُلا"، والتى بث من خلالها أحاسيس ومشاعر المحبة، واصفاً روح العشق فيها بين كلمات الأغنية، والتى تقول "أنا أنت وفى المحبة إحنا روحين بجسد اختصرت الناس فينى واختصرتك عن سواك".