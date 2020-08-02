شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة سامية أمين عن عمر يناهز 75 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت صباح اليوم الأحد عن عالمنا الفنانة سامية أمين عن عمر يناهز 75 عام بعد صراع مع المرض وهى زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش، والفنانة الراحلة من مواليد 14 مارس عام 1945 وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون. Advertisements ومن أبرز مسلسلاتها: الضوء الشارد، بابا نور، عيش أيامك، حضرة المتهم أبي، أولاد الأكابر، سوق الزلط، عفريت القرش، الملك فاروق، حق مشروع، المصراوية، بشرة سارة، قصة الأمس.

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