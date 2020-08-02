شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما يضئ الشمعة الـ16 فى الأوبرا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتفل فريق بلاك تيما بمرور 16 عام علي تاسيسه فى دار الاوبرا المصرية حيث يقدم حفلا فى الثامنة مساء الاربعاء 5 أغسطس على مسرح النافورة يضم باقة من أعماله الخاصة التى تمزج بين الموسيقية الغربية والشرقية وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات واحلام جيل الشباب منها في وسط السكة ، بحار، زحمة ، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يانجمة، ولون الكاكاو وغيرها.

جدير بالذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة اعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد ان اقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك اوورد للشرق الاوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، وجائزة "أخبار اليوم" كأحسن فريق بمصر.

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